Чиновники испанского городка жалуются на призраков и просят мэра пригласить экзорциста

Жители небольшого городка Вегас-дель-Хениль (10400 жителей) в провинции Гранада обратились к властям с просьбой пригласить экзорциста, который бы избавил муниципалитет от нечистой силы. Тревогу забил местный чиновник, ставший, как он утверждает, свидетелем паранормальных явлений.

Чиновник, который пока предпочитает сохранять анонимность, рассказал, что все произошло 3 февраля, когда он допоздна задержался на работе. "В офисе стало необычно холодно. Я надел пальто и отправился в ванную комнату. В это время я услышал странные шорохи в коридоре, как будто кто-то перебирал бумаги на полу", - вспоминает он. Решив, что в помещение пробрались воры, он не стал включать свет. Стараясь не шуметь, чиновник достал телефон, чтобы позвонить в полицию, но в последний момент решил сперва сфотографировать злоумышленников.

Сначала ему показалось, что на фотографии никого нет. Он успокоился и вернулся на рабочее место. Но еще раз взглянув на снимок, пришел в ужас. На фотографии был виден нечеткий детский силуэт. В панике он закрылся в кабинете и первым делом отправил снимок в группу в Whatsapp, созданную для общения представителей местных властей. На помощь чиновнику сразу поспешил его коллега, который вывел его из здания и проводил домой.

Мэр города Леонардо Мартин поначалу скептически воспринял эту новость, заявив, что, скорее всего, это розыгрыш. Но на следующий день

уже другой чиновник пожаловался на "необъяснимый холод", особенно в коридоре, где появлялся призрак. Тогда в офис пригласили инженеров, которые проверили систему обогрева и заявили, что все работает в штатном режиме. Мэр признался газете El Mundo, что "все вышло из-под контроля". "Я скептик. Я не верю в какой-то там внезапный холод. но верю в массовый психоз", - заявил он.