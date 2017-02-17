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          Новости Испании » Новости » Общество » Еврокомиссия потребовала от Испании сокращения уровня выбросов оксида азота в Мадриде и Барселоне

          Еврокомиссия потребовала от Испании сокращения уровня выбросов оксида азота в Мадриде и Барселоне

          11:30 17.02.2017

          В минувшую среду Европейская комиссия выдвинула Испании ультиматум с требованием в течение двух месяцев принять меры по решению проблемы «постоянного несоблюдения» установленных лимитов содержания оксида азота (IV) в воздухе в Мадриде и Барселоне. Как сообщают информагентства страны со ссылкой на данные за 2010-2014 годы, предоставленные испанской стороной, уровень содержания данного газа в воздухе постоянно превышал установленные нормы в каталонских районах Вальес и Баш-де-Льобрегат и в Мадриде.

          Несмотря на упомянутые правительством улучшения и принятые меры, Еврокомиссия признала их недостаточными. По этой причине Брюссель потребовал от властей страны дополнительный шагов, которые позволят «гарантировать высокое качество воздуха и защитить здоровье населения» с учетом того, что загрязнение атмосферы оксидом азота (IV) представляет собой серьезную санитарную угрозу. 

          Предупреждение было выпущено в форме мотивированного решения. Оно относится ко второй фазе связанной с нарушением процедуры. Начиная с этого момента правительство Испании располагает двухмесячным сроком, чтобы ответить на требования Брюсселя. В противном случае европейские власти могут перейти к дальнейшим действиям по открытому в 2015 году разбирательству и перенести его рассмотрение в  Суд Европейского союза. 

          Помимо Испании, аналогичные требования также были выдвинуты Германии, Франции, Великобритании и Италии. В случае Германии превышение допустимых показателей оксида азота (IV) наблюдается в 28 агломерациях, в том числе в окрестностях Берлина, Мюнхена, Гамбурга и Кёльна. Во Франции проблемы существуют в 19 населенных пунктах, среди которых оказались Париж, Марсель и Лион, а в Великобритании – в 16, в том числе в Лондоне, Бирмингеме и других. В Италии от этой проблемы страдают 12 городов, включая Рим, Милан и Турин. 

          Нормы Европейского союза устанавливают четкие индикаторы в сфере контроля качества воздуха и обязывают страны принимать необходимые меры, чтобы не подвергать население опасности в связи с повышенным содержанием вредных веществ в атмосфере – например, ограничивать интенсивность дорожного движения или выплачивать бонусы в связи с переходом на электрические транспортные средства или менее вредные виды топлива. 

          Темы: Общество  Мадрид  Барселона

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