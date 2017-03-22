Испания заняла 34 место среди самых счастливых стран мира

Испания заняла 34 место в списке самых счастливых стран, в который были включены в общей сложности 155 государств. Согласно "Всемирному докладу о счастье", составленному ООН, страна набрала 6,403 балла из 10. По сравнению с прошлым годом, когда она получила 6,361 балла, Испания поднялась на четыре позиции, опередив Италию, Португалию, Грецию, Румынию и балтийские государства.

Доклад, который в этом году был составлен в пятый раз, подготовили Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития (SDSN) и Колумбийский университет. Эксперты проанализировали уровень счастья жителей 155 стран, учитывая при этом такие критерии, как политическая система, объем доступных ресурсов, уровень коррупции, образование, система здравоохранения и ряд других. Итоговые заключения были сделаны на основе данных, полученных в период с 2014 по 2016 годы.

Самой счастливой страной с результатом в 7,537 балла из 10 стала Норвегия, которая сместила Данию на второе место с минимальным отрывом в оценках. В первую десятку также вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. 11 место занял Израиль, а 12-е – Коста-Рика. США досталась 14 строчка, и их результаты свидетельствуют о "падении уровня счастья" начиная с 2007 года. В свою очередь, позиции Китая, занявшего в этом году 79 место, остаются неизменными по сравнению с 1990 годом: после серьезного снижения в первые годы XXI века стране удалось вернуть утраченные позиции. Последней в списке с результатом в 2,693 балла стала Центральноафриканская Республика, на протяжении нескольких десятилетий переживающая серьезный гуманитарный кризис. На нижних позициях рейтинга также оказались Бурунди, Танзания, Сирия, Руанда, Того, Гвинея, Либерия, Южный Судан и Йемен.