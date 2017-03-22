Потомки Франсиско Франко оказались держателями притона

Мэрия Барселоны опечатала апартаменты для любовных свиданий, принадлежащие потомкам диктатора Франко. Как сообщает La Vanguardia, ими управляло семейство Мартинес Бордиу и Бассо во главе с Хосе Марией Мартинесом Бордиу, широко известным как Почоло. Вместе со своими братьями Альфонсо и Алехо и сестрами Клотильде и Эсперансой он владеет квартирой на бульваре Рамбла в Барселоне, комнаты в которой сдавались "по часам для оказания сексуальных услуг".

Делопроизводство под номером 01454 было начато мэрией каталонской столицы в сентябре 2016 года, когда городским властям стало известно об использовании апартаментов для организации встреч сексуального характера. 8 сентября мэрия постановила немедленно прекратить их деятельность. Впрочем, собственники проигнорировали данное решение, которое впоследствии было ратифицировано резолюцией от 17 ноября. Наконец, в соответствии с постановлением от 16 февраля Городской гвардии района Сьютат-Велья было предписано опечатать квартиру и конфисковать все находящееся в ней имущество. Кроме того, Почоло и его братьям могут грозить обвинения в неподчинении представителям власти в том случае, если они помешают опечатыванию или попытаются попасть в апартаменты после него.