Испания возвращает бесплатную медицину для нелегалов

Испанский парламент принял законопроект, который восстанавливает право на бесплатную медицинскую помощь для нелегальных мигрантов, которого они были лишены в 2012 году предыдущим правительством.

Законопроект, продвигаемый социалистами, предполагает для мигрантов, не имеющих документов, такой же доступ к медицинскому обслуживанию, как и для обладателей испанского гражданства.

Право было отменено шесть лет назад в рамках программы урезания расходов во время финансового кризиса. Несколько региональных администраций самостоятельно вернули мигрантам это право, а в 2015 году центральное правительство восстановило доступ к неотложной медицинской помощи.

Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон отметила, что «здоровье не знает границ, удостоверений личности или разрешений на работу».

Законопроект был одобрен при поддержке крайней левой коалиции и мелких региональных партий.

Консерваторы обвинили правительство в том, что оно «широко открыло двери в Испанию для медицинского туризма».