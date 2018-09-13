Каталония отпраздновала Диаду без эксцессов

Сепаратисты провели масштабную акцию на проспекте Диагональ под девизом «Сделаем каталонскую республику». По оценкам Городской гвардии, в акции, организованной Каталонской национальной ассамблеей, приняло участие менее миллиона человек. Несмотря на многочисленные призывы каталонских политиков, обращённые к жителям региона, число манифестантов находилось на уровне прошлого года и было на 800 тысяч меньше чем в 2014 году, когда участие было наиболее массовым. На проспекте установили символическую стену с изображением препятствий, которые мешают независимости Каталонии, которую собравшиеся «разрушили» с помощью звуковой волны.

Из уст сепаратистских политиков звучали призывы к независимости, антимонархические лозунги, а также требования освободить политических заключённых. Председатель регионального правительства Ким Торра в своих выступлениях говорил о неприемлемости сложившейся ситуации и презывал изменить меру пресечения для каталонских политиков, которые по-прежнему находятся в тюрьме. Из Бельгии экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон также призывал каталонцев стремиться к свободе.

Консерваторы и центристы, в свою очередь, в поздравления говорили о единстве, делая упор на то, Диада – праздник всех каталонцев, а не только сепаратистов.

Параллельно с акцией на проспекте Диагональ, левые силы провели свою манифестацию в центре Барселоны. По подсчётам Городской гвардии, 4 тысячи человек, прошли от площади Уркинаона до Торговой площади в районе Борн. Среди них были представители партии «Кандидатура народного единства» (CUP), движений Arran, Endavant и студенческих ассоциаций.

В целом, по сообщениям каталонской полиции, праздник завершился без инцидентов.