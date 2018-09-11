Жители Барселоны протестуют против роста преступности

С инициативой провести манифестацию выступила платформа La Barceloneta en lluita. В акции планируют принять участие жители центральных районов: Раваль, Готический квартал, Вила-Олимпика и Форум. Заинтересованность также проявили ассоциации жителей Риберы, Побле-Сек, Саграда-Фамилии, Грасии и Побленоу. Организаторы призывают участников выходить из своих домов и двигаться в сторону площади Сан-Жауме, где акция завершится у стен мэрии.

В муниципалитете, в свою очередь, заявляют, что в Барселоне «роста угроз не выявлено». В то же время статистика Министерства внутренних дел говорит о повышении уровня преступности в каталонской столице в первом полугодии по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года. По официальным данным, число краж выросло на 22,7% с 42,5 до 52,1 тысяч краж, а количество ограблений с применением насилия или угроз – на 6,1% с 4,8 до 5,1 тысяч.

Как отмечают в ассоциациях, многие жители, особенно женщины, боятся ходить по улицам в одиночку, а также перед выходом снимают с себя драгоценности и ценные вещи, чтобы не стать жертвой грабителей. Некоторые местные жители уже знают местных бандитов в лицо и говорят о том, что это преимущественно мигранты, которые к тому же промышляют нелегальной продажей алкоголя на пляже и предлагают наркотики.

В мэрии заверяют, что этим летом улицы Сьютат-Велья стало патрулировать на 56 агентов Городской гвардии больше, а также были направлены дополнительные усилия на расследование дел о распространении наркотиков.