Испания собирается вернуть эмигрантов на родину

В настоящее время за пределами Испании проживают около 2,5 млн испанцев, из которых около миллиона покинули страну во время кризиса.

Как сообщили в Секретариате по вопросам миграции, одно из основных предложений заключается в том, чтобы свести работодателей и соискателей. Так, например, рассматривается возможность создания электронной платформы для поиска работы, которая была бы ориентирована на испанцев за рубежом.

В Секретариате добавили, что испанское правительство должно взять на себя ответственность по возвращению специалистов, которые эмигрировали во время массового оттока рабочей силы. В госоргане добавили, что «утечка мозгов» в первую очередь затронула молодых людей, которые не могли найти работу по специальности.

С 2009 года испанская диаспора за рубежом выросла на 950 тысяч человек, или на 64,5%. К ней также относятся выходцы из латиноамериканских стран, которые получили в своё время испанское гражданство, а в последние годы вернулись на родину. В период с 2009 по 2017 год значительная часть испанских эмигрантов осела в Германии и Великобритании, где число зарегистрированных испанцев выросло на 98,6% и 121%, соответственно. С учётом этих данных, было решено провести в ноябре в Берлине и Лондоне мероприятия для трудовых эмигрантов из Испании, на которых планируется проанализировать разные случаи и обсудить предложения, которые могут быть внесены в план.