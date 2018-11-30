Испанцы употребляют всё меньше мяса

20% испанцев заверяют, что на постоянной основе не едят мясо. В числе основных мотивов для отказа от этого продукта называют заботу о собственном здоровье, окружающей среде и благополучии животных.

Как отмечается в докладе организации IPSOS, испанцы всё чаще переходят на вегетарианскую диету или стремятся сократить потребление мяса. 16% опрошенных в ходе исследования оказались приверженцами флекситарианства, то есть мясо присутствует в их рационе, но в ограниченных количествах. Доля вегетарианцев среди жителей Испании составила 2%, веганов – 1%, пескетарианцев – 1%.

В то же время в начале 2017 года, по результатам аналогичного опроса, к этим четырём группам относилось 8% населения. Больше всего выросло число флексетарианцев, что говорит о распространении идеи о частичном отказе от мясных продуктов.

Таким образом, Испания заняла 17 место в мире по доле населения, ограничивающей потребление мяса. При этом оно является одним из значимых ингредиентов традиционной испанской кухни. На становление современных тенденций в Испании могла повлиять средиземноморская диета, которая основывается на овощах и рыбе.

В целом, около 73% жителей планеты всеядны, 14% относятся к флекситарианцам, 5% – к вегетарианцам, 3% – к веганам, 3% – к пескатарианцам.