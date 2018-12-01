В Испании введут единые правила для электросамокатов

Генеральная дирекция транспорта Испании работает над созданием декрета, который будет касаться движения электрических самокатов в городе. Рассматривается возможность запретить движение этих транспортных средств по тротуарам и установить для них ограничение скорости в 25 км/ч.

Как сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в дирекции, планируется создать единые базовые правила, которые будут действовать на всей территории страны. Местные власти смогут самостоятельно дополнять их при необходимости.

В дирекции считают, что для вождения электросамокатов не требуется специальное разрешение, но их пользователи должны подвергаться тестам на содержание в крови алкоголя и психотропных веществ, как и обычные водители.

Подготовка документа ведётся на фоне первой аварии с участием электросамоката с летальным исходом, который произошёл на этой неделе в Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона). Самокат сбил 92-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Она скончалась от полученных травм.

В дирекции отмечают, что с предложением создать единую правовую базу выступили сами муниципалитеты в связи со стремительным распространением индивидуальных средств передвижения в городах. В 2016 году уже были опубликованы инструкции от транспортной дирекции, которые оставляли на усмотрение муниципальных властей вопросы движения электросамокатов по тротуарам, пешеходных зонам и паркам.

Сроки введения декрета пока не называются. Проект должен быть рассмотрен в Министерстве внутренних дел и Совете министров.