Испания примет 586 беженцев из 16 тысяч запланированных

В общей сложности Брюссель обещал расселить среди стран - членов Европейского союза 160 тысяч беженцев к 2017 году. Испания должна была принять 16 тысяч из них. Такими темпами страна должна была бы впускать по 2 тысячи человек в месяц, но вместо этого власти заявили, что к концу июня будут размещены 586 беженцев. 200 – из Греции и Италии, остальные из Ливана и Турции.

«Мы ожидаем, что переселение новой группы беженцев даст импульс этому процессу. Испания и Европа должны значительно ускорить его, если они уважают соглашения, которые заключили», - говорят в Испанской комиссии по оказанию помощи беженцам.

В Европейской комиссии считают, что скорость, с которой осуществляется принятие нуждающихся в помощи странами Европы, до сих пор неудовлетворительная. На гуманитарные кризисы нужно реагировать быстрее и не допускать ухудшения ситуации в Греции и Италии, отмечают в Брюсселе.