Экс-мэру Марбельи предстоит объяснить покупку дома за 12 млн евро

Мэр города Марбелья (Малага) Хосе Берналь (Испанская социалистическая рабочая партия) потребовал от бывшей градоначальницы Анхелес Муньос (Народная партия) отчитаться по налогам и объяснить, каким образом ей удалось приобрести дом на границе муниципальных образований Марбелья и Бенавис за 12 миллионов евро. На пресс-конференции он спросил: «Как врач может иметь дом стоимостью в 12 миллионов евро?» Согласно публичным данным, предоставленным Муньос, 50% приобретены ею через некую компанию.

Берналь отметил, что если дом оказался в собственности Муньюс в результате передачи мужем, то тот тоже должен подать налоговую декларацию. Если имущество переходит в дар от супруга, то нужно платить налоги. В противном случае Муньос обманывает городскую казну.

Анхелес Муньос накануне выступила с заявлением, что все ее финансовые дела полностью открыты и прозрачны. Она отрицает какие-либо «сомнения и подозрения», потому что всегда в полном объеме отчитывается перед казной.

На данный момент Муньос считается кандидатом номер один в верхнюю палату парламента Малаги от Народной партии.