Мадрид установит контейнеры с системой против кражи мусора

Мадрид запускает пилотный проект мусорных контейнеров для переработки бумаги и картона со встроенными механизмами против кражи такого рода мусора. Городские власти считают, что до 47% этого материала похищается.

Дело в том, что стоимость бумаги и картона, которые сдаются в переработку, в последнее время сильно увеличилась. Если в 2009 году за тонну этих материалов платили 30,92 евро, то в 2015 году - уже 77,88 евро. Таким образом, определенным группам населения выгодно красть такой мусор из контейнеров. Власти Мадрида заметили, что из 77 миллионов тонн этих материалов, которые поступали в переработку из мусорных контейнеров в 2009 году, в 2015 осталось только 28 миллионов тонн.

Чтобы справиться с грабежами, в октябре прошлого года власти запустили конкурс на лучшую идею для механизма, который поможет их предотвратить. Из 96 участников были выбраны три лучших организации. Все они предложили ограничители для отверстий в контейнерах, которые не позволят опускать в них руки. Новые устройства протестируют на улицах Мадрида.

Итоги пилотного проекта будут подведены в конце октября, когда выявят лучший механизм, который будет наиболее безопасным и позволит сохранить как можно больше бумаги и картона.

Похищение отходов в Мадриде сейчас считается преступлением и карается штрафами в 1500, а в некоторых случаях и в 3000 евро. Эта мера не работала, потому что преступники в большинстве случаев были неплатежеспособными.