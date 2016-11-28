Испания: новость о щедром завещании пивоваренного магната оказалась уткой

Маленькая испанская деревушка Сересалес-дель-Кондадо в провинции Леон прославилась благодаря своему знаменитому уроженцу Антонино Фернандесу, бывшему главе пивоваренной компании Grupo Modelo, которая выпускает знаменитое пиво Corona. Фернандес скончался 31 августа этого года в возрасте 98 лет. Он никогда не забывал о своих корнях, но опубликованная на прошлой неделе новость о том, что Фернандес завещал каждому жителю деревни 2 миллиона евро, оказалась ложной.

Слух был опубликован изданием Daily Mail в минувший четверг. Его быстро подхватили другие СМИ, включая The Daily Telegraph, Independent Online, журнал Time и даже канал BBC. Впрочем, местным жителям она показалась крайне странной. "К сожалению, это неправда", рассказала Лусия Алаэхос, представитель центра Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Этот культурный центр был основан в Сересалес-дель-Кондадо благодаря финансированию Фернандеса. "Кто-то что-то неправильно понял, и новость разрослась, как снежный ком. Эта история просто вышла из-под контроля", отметила Алаэхос. Она также подтвердила, что Фернандес, один из 13 детей, не имел наследников, поэтому часть его огромного состояния была завещана потомкам его братьев и сестер. "Многие из них по-прежнему каждое лето приезжают сюда на несколько месяцев, что очень хорошо для деревни и дает ей жизнь, однако местные жители не имеют прямого отношения к вышеупомянутому наследству. Это частное дело семьи", подчеркнула Алаэхос.

В общей сложности испанские родственники Фернандеса унаследовали около 200 миллионов евро.

По словам представительницы фонда, деревня многим обязана предпринимателю, который переехал в Мексику в 1949 году и устроился на пивоваренный завод, принадлежавший семье его жены. "Он никогда не забывал о своих корнях и приезжал на родину каждое лето. Благодаря его щедрости наш городок выглядит намного лучше многих других в регионе", отметила Алаэхос. "Фернандес оплатил реставрацию церкви и подвел питьевую воду в каждый дом. Кроме того, благодаря ему у нас появился превосходный культурный центр, привлекающий посетителей в регион", поделилась сотрудница фонда.

Антонино Фернандес родился в бедной семье. Он был одиннадцатым ребенком из тринадцати. Школу Антонино бросил в возрасте 14 лет. В 1949 году ему предложили работу в Мексике. Он работал на складе компании Grupo Modelo, которой владел дядя его жены. К 1971 году Фернандес дослужился до должности генерального директора. Считается, что именно благодаря ему пиво Corona стало не только одним из самых популярных напитков в Мексике, но и настоящим феноменом в области экспорта. Антонино вывел его и на рынок родной Испании, правда, на этот раз под брендом Coronita.

Фернандес занимал должность генерального директора фирмы до 1997 года и оставался членом правления до 2005-го. Впоследствии обе должности перешли его племяннику Карлосу Фернандесу Гонсалесу.

В 2008 году в его родной деревне открылся культурный центр Fundación Cerezales Antonino y Cinia, построенный полностью на пожертвования магната. Грядущей весной откроется его новый корпус. "Еще при жизни Фернандес основал фонд специально для финансирования дальнейшей работы центра. Мы многим ему обязаны", заключила Алаэхос.