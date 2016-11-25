Мэрию Барселоны раскритиковали за нестандартный рождественский вертеп

Второй по счету рождественский вертеп, установленный при нынешнем мэре Барселоны Аде Колау на площади Сан-Жауме, снова стал причиной массового возмущения. Как сообщает La Gaceta, композиция состоит из девяти надувных сфер, которые вместе символизируют рождественское стихотворение "Это знает весь мир и это пророчество" поэта Жузепа Висенса Фоша. Каждый шар, в свою очередь, олицетворяет отдельную его строфу. Таким образом городская администрация почтила память Фоша по случаю 30-й годовщины со дня его кончины. Авторами композиции стали Ким Доменек и Тоти Торонель.

Только в одной из сфер находятся традиционные для вертепа фигуры, связанные с рождением младенца Иисуса, но даже они помещены в картонные коробки. В другом шаре можно увидеть фигуры волхвов, которых вместо традиционных персонажей Мельхиора, Каспара и Бальтазара олицетворяют художник Жоан Миро, музыкант Пабло Казальс и поэт Жузеп Висенс Фош.

Представители каталонского крыла консервативной Народной партии (PP) назвали инициативу городских властей "абсурдной". Ее лидер Альберто Фернандес заявил, что Ада Колау хочет сделать Барселону "городом без традиций, корней и христианских ценностей" и потребовал установки "традиционного рождественского вертепа, а не олицетворения зимнего солнцестояния".

Фернандес призвал градоначальницу "прекратить вольную интерпретацию, которая началась с посвященной диктатуре Франко выставки и продолжилась новым прочтением Рождетсва".

Кроме того, он заверил, что "позерство Колау в роли мэра приведет ее к очередной ненужной полемике". "В прошлом году она убрала каток, чтобы открыть на его месте рождественскую ярмарку, где пели песни в честь террористической группировки ЭТА. После этого она хотела отложить зажжение рождественских огней. Теперь очередь дошла и до традиционных вертепов. Следующим шагом станет шествие в честь Праздника волхвов без волхвов", - пугает Фернандес.

В свою очередь, представители Ассоциации создателей вертепов Барселоны рассказали о своих планах подготовить альтернативную композицию. "С моей точки зрения, городской вертеп – это перфоманс, который можно проводить в любой из 365 дней года", - заявил глава организации Жорди Капелья.