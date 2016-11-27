Мадрид вошел в тройку лучших городов для экспатов

Мадрид вошел в первую тройку лучших городов для экспатов. Испанская столица опередила Торонто, Вену и Сидней, заняв третье место в рейтинге за 2016 год, составленном специализированной социальной сетью InterNations. Невзирая на экономические проблемы Испании, экспаты высоко оценили общее качество жизни в ее столице. В рейтинг также попала Барселона, которая заняла 11 место из 35.