Мадрид вошел в тройку лучших городов для экспатов

Мадрид вошел в первую тройку лучших городов для экспатов. Испанская столица опередила Торонто, Вену и Сидней, заняв третье место в рейтинге за 2016 год, составленном специализированной социальной сетью InterNations. Невзирая на экономические проблемы Испании, экспаты высоко оценили общее качество жизни в ее столице. В рейтинг также попала Барселона, которая заняла 11 место из 35.
Список победителей был составлен на основе опроса 14 000 человек, живущих за пределами родной страны. Им предлагалось оценить качество жизни, степень простоты устройства на новом месте, карьерные возможности и личные финансы. Рейтинг возглавил австралийский Мельбурн, а второе место досталось американскому Хьюстону. Лондон, единственный британский город в списке, занял в нем 27 строчку.Темы: Общество Мадрид Недвижимость В мире