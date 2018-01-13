Испания - мировой лидер по трансплантации органов

Испания в 2017 году стала рекордсменом по количеству трансплантаций, которое выросло за год с 4818 до 5259 операций.

По данным Национальной организации по трансплантации, в минувшем году было проведено 3269 операций по пересадке почки, 1247 – печени, 363 – лёгких, 304 – сердца, 70 – поджелудочной железы, 8 – кишечника. В организации отмечают, что число доноров значительно выросло за последние три года.

В Испании на 1 миллион человек в 2017 году приходилось 46,9 доноров органов, что также выше предыдущих показателей: 43,9 – в 2016 году и 39,7 – в 2015. Эти цифры значительно превышают показатели по ЕС и США, где на 1 миллион человек приходится 19,6 и 26,6 доноров, соответственно.

В стране действует система отказа, что означает, что все граждане Испании автоматически считаются потенциальными донорами органов, если только они не представят формального отказа.