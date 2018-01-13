«Казнь Пучдемона» на карнавале в Кадисе вызвала скандал

Выступление одной из трупп на Кадисском карнавале спровоцировало скандал. На сцене «Гран Театро Фалья» коллектив «приговорил» бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона к казни на гильотине.

Репризу представила на прошлой неделе группа «Ла фамилия Вердуго» из города Чиклана-де-ла-Фронтера в рамках первого этапа Официального конкурса карнавальных коллективов 2018 года, который проходит в Кадисе.

Шквал критики, в особенности со стороны каталонских СМИ, обрушился на группу за образ, в котором был представлен Пучдемон. На сцене его судили за «измену родине». Голова «Пучдемона» уже находилась в гильотине, а сам он в песне извинялся за проведение референдума.

Выступление привлекло внимание не только СМИ, но и пользователей социальных сетей, которые отмечали, что за сатирой скрывается ненависть. Участники труппы, в свою очередь, заявили, что их единственной целью было «снизить напряжение», а также подчеркнули, что «это всего лишь карнавал».