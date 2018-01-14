Адвокат отказался защищать убийцу 18-летней Дианы Кер

Адвокат Хосе Энрике Абуина Гея, признавшегося в убийстве 18-летней Дианы Кер, отказался защищать его интересы. Как сообщает газета ABC, свое решение Хосе Рамон Сьерра озвучил после пятничного визита в тюрьму муниципалитета Ла-Лама, куда обвиняемого перевели из соображений безопасности.

"Для того, чтобы вести уголовное дело, необходимо полностью и честно верить в то, что ты делаешь, и делать это с любовью к своей профессии. Сейчас для меня это затруднительно", - отметил Сьерра. Свой отказ он объяснил личными причинами. Несколько дней назад адвокат предупредил, что откажется от дела, если будет доказан факт сексуальной агрессии по отношению к погибшей девушке.

Предварительное заключение по вскрытию прояснило, что Диана Кер погибла в результате удушения, а не наезда, о котором говорил Абуин Гей. Факт сексуального насилия документ не подтверждает и не опровергает. Сьерра призвал дождаться окончательных результатов и итогов запрошенной его командой экспертизы по оценке психического состояния убийцы. В ответ на вопрос о том, сожалеет ли его бывший подзащитный о содеянном, адвокат отметил: "Думаю, да, но лучше спросить у него самого".

С этого момента защищать интересы Абуина Гея будет другой юрист. По словам Сьерры, многие уже выразили желания занять его место. Его преемнику предстоит разработать новую стратегию защиты, поэтому адвокат отметил, что не знает, согласится ли подозреваемый на дачу показаний в суде, от которой ранее дважды отказывался, или на участие в следственном эксперименте. Сьерра подчеркнул, что Абуин Гей не менял своих показаний и по-прежнему настаивает на версии о случайном наезде.