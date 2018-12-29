Испания будет выплачивать по 400 евро мигрантам, которые вернутся в Мали

Председатель правительства Испании Педро Санчес согласовал с премьер-министром Мали Сулейманом Бойбе Маигой новую программу по возвращению мигрантов. Желающим добровольно вернуться на родину Испания будет выплачивать материальную помощь.

Мигрантам купят билет в Мали, а по прибытии они смогут получить 400 евро. К тому же, предполагаются отдельные предпринимательские субсидии в размере около 1000 евро. При этом подчёркивается, что возвращение не должно быть насильственным.

Санчес встретился со своим малийским коллегой в ходе короткого визита в африканскую страну, целью которой было посещение военной базы, где служат испанские военные.

Не все выплаты по программе лягут на плечи Испании. Предполагается, что план будет запущен совместно с Международной организацией по миграции (МОМ), которая выделяет около 3,2 млн евро Испании на иммигрантские программы.

По официальным данным, на территории Испании проживает около 55 тысяч малийцев, что делает её второй страной в Европе после Франции по размеру малийской общины.