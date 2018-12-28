На улицах Мадрида появятся камни с именами узников нацистских концлагерей

Весной 2019 года в мостовые и тротуары Мадрида встроят именные камни в память о тех жителях испанской столицы, которых вывезли в нацистские концлагеря.

Инициатива является частью проекта «Камни преткновения» (Stolpersteine), автор которой – немецкий художник Гюнтер Демниг. Первый камень появился в Берлине в 1997 году, а к настоящему времени более 65 тысяч миниатюрных мемориалов, посвящённых жертвам нацизма, установлены в 23 странах: от Чехии до Аргентины.

В Испании первые камни установили в 2015 году в Барселоне, в районе Навас. С тех пор к проекту присоединилось 18 муниципалитетов по всей стране, а число мемориальных камней достигло 112.

Памятные объекты располагают у дверей домов, где жили узники. Камень представляет собой бетонный блок размером 96x96x100 мм, на верхнюю часть которого помещена бронзовая табличка с именем человека, годом его рождения, депортации, заключения и смерти. По традиции первый камень в новом городе Демниг устанавливает лично.

В мэрии Мадрида поддерживают инициативу и отмечают, что в настоящее время в Испании не слишком много мест, которые бы напоминали о жертвах нацизма.

В испанской столице на первом этапе планируется установить около десятка таких камней. В общей сложности в концлагерях погибло 449 жителей Мадрида.