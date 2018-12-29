В Каталонии появляются кладбища нерождённых детей

В Сервере (Льейда) создали место памяти детей, который умерли в утробе матери или во время родов.

Пространство на кладбище организовали для переживших горе родителей. Туда они могут принести цветы, почтить память нерождённых детей молчанием или разделить боль с родственниками. Инициатива продвигается службой психологической поддержки Servei de Dol de Ponent по всей Льейде, а Сервера стала первым городом провинции, где появилось место памяти нерождённых детей. Аналогичные пространства уже существуют в Калафе (Барселона) и Овьедо.

Мемориальное пространство в Сервере получило название Empremtes. Зону ограничили камнями и посадили оливковое дерево, на которое семьи начали вешать звёзды, сердца, таблички с именами детей и разными фразами. Родители приносят сюда цветы, свечи и игрушки.

Идея создать пространство в Сервере родилась в группах психологической помощи, куда приходят родители, потерявшие ребёнка. К инициативе также проявляют интерес в других городах провинции: Тарреге, Льейде, Балагере и Боржас-Бланкас.