Испанцы стали реже разводиться

Число решений о разводе и предшествующем ему раздельном проживании в Испании в третьем квартале года снизилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Статистической службы Генерального совета судебных органов.

Самое заметное понижение произошло в категории раздельного проживания по обоюдному согласию, количество которых сократилось на 16,3%. В свою очередь, количество расставаний, инициированных одной стороной без согласия другой, снизилось на 12,3%.

Что касается разводов, то самой распространенной его формой стало расторжение брака: всего за вышеозначенный период было подано 12 545 соответствующих заявлений, что на 8,2% меньше, чем в третьем квартале 2016 года. Количество разводов, инициированных одной стороной, сократилось на 6,4% - до 8 727.

Число разводов по обоюдному согласию с период с июля по сентябрь снизилось на 8,2%, а разводов по инициативе одной стороны – на 6,4%. Всего за третий квартал было подано 35 заявлений об аннулировании брака, в то время как годом ранее эта цифра составляла 34.

С точки зрения числа заявлений о расторжении брака на 10 000 человек населения самые высокие коэффициенты были зарегистрированы на Канарах (5,72), в Валенсии (5,67), на Балеарах (5,4), в Андалусии (5,4), в Каталонии (5,03) и в Мурсии (4,82). Средний показатель по стране составил 4,79. Самая низкая цифра, напротив, была зафиксирована в Стране Басков (3,57). Результаты ниже среднего показали также Кастилия и Леон (3,77), Арагон (3,98), Наварра (4,2), Эстремадура (4,32), Кастилия – Ла-Манча (4,34), Риоха (4,35), Галисия (4,37), Мадрид (4,45) и Астурия (4,62). Кроме того, сократилось и число заявлений о пересмотре мер, связанных с выплатой алиментов и опекой над детьми.