В Испании выпустят цветную монету к юбилею короля

По случаю 50-летнего юбилея короля Испании Фелипе VI Национальная фабрика чеканки и печати (FNMT) выпустит коллекционную цветную монету достоинством 30 евро, сообщает издание Las Provincias. Она будет изготовлена из меди и серебра 925 пробы и увидит свет в первом квартале 2018 года. Общий размер тиража составит 1 миллион экземпляров, однако эта цифра может оказаться ниже или выше в зависимости от уровня спроса.

На лицевой стороне медали будет изображен портрет монарха с подписью "Фелипе VI, король Испании" и указанием года чеканки (2018). По периметру монету украсят круглые насечки. Для создания портрета короля будет использована та же форма, по которой отливали специальный тираж монет, приуроченный к его коронации в 2014 году.

На обратной стороне монеты появится цветное изображение королевского герба, а рядом с ним будет указан номинал денежного знака. По нижнему краю пройдет надпись "50-летний юбилей Его Высочества Короля". Эта сторона также будет украшена круглыми насечками по периметру.