Суд Альмерии приговорил к штрафу родителей школьников-прогульщиков

Суд Альмерии вынес приговор местным жителям, дети которых регулярно прогуливали школу. Как сообщают информационные агентства Испании, один из детей не посещал образовательное учреждение больше года и был записан в него на принудительным образом, однако все равно постоянно отсутствовал без уважительной на то причины.

Судья приговорил отца и мать к выплате ежедневного штрафа за невыполнение своих родительских обязанностей в размере 6 евро в течение 9 месяцев до достижения суммы в 1 620 евро. Решение гласит, что родители несовершеннолетних, "будучи осведомленными о своих обязанностях обеспечить детей образованием, проигнорировали неоднократные предупреждения об их необоснованном систематическом отсутствии в образовательном центре и не сделали ничего для предотвращения данной ситуации".

Суд также отметил, что в возрасте 15 лет младшая дочь семейства в течение года не была записана ни в одно учебное учреждение. Запись была произведена в принудительном порядке, однако уже к 20 октября девочка прогуляла более 15 дней, поэтому классный наставник начал регулярно пытаться проинформировать родителей об отсутствии девочки. Связаться с ними ему не удалось. К январю ребенок и вовсе перестал появляться в школе. Инспекторам Совета по вопросам образования также не удалось выйти на ее родителей, поэтому единственным способом установить контакт оказалась передача резолюции по данному разбирательству в марте.

Судья Фермин Хавьер Вильярубия отметил, что обвиняемые проявили к суду "то же отсутствие интереса, что и к школьным делам своих детей": на заседание, где они могли озвучить свою версию событий, родители так и не явились.