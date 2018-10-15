Испанцы ежегодно выбрасывают 7,7 млн тонн еды

Каждый год в мире 1,3 млрд тонн еды отправляются в мусор. В Испании, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), ежегодно выбрасывается 7,7 млн тонн.

Испания занимает седьмое место в Евросоюзе по количеству выбрасываемых продуктов. Причём проблема существует не только на бытовом уровне, продукты также портятся на складах или при транспортировке.

В борьбе с расточительностью испанские компании и организации взяли на себя более активную роль в формировании сознательности у населения. Участники Четвёртой встречи Ассоциации производителей и дистрибьюторов обсудили различные аспекты проблемы, в том числе водный след при производстве продуктов питания и утилизации.

Над этим также работают государственные органы и администрации. Так, в Министерстве сельского хозяйства подчеркнули важность централизованных действий, чтобы развить у общества осознанность в том, что касается питания. В ведомстве предлагают продвигать эффективные методы и изменить законодательство, основываясь на циркулярной экономике и инновациях.

В докладе Министерства за 2017 год сообщается, что испанцы выбросили в мусор 1,2 млн тонн готовых продуктов. В то же время отмечается, что этот показатель сократился по сравнению с предыдущим годом на 5,7%.

Сообщается, что в 87,5% случаев в мусорном ведре оказываются неиспользованные или испорченные продукты в том виде, в котором они были куплены. Чаще всего выбрасывают фрукты и овощи (33%), хлеб (13,5%) и несвежие готовые блюда (12,5%). Также в мусорное ведро отправляются в значительных объёмах молочные продукты: молоко (4,5%), масло (3,4%) и другие. В прошлом году выбросили 15 млн кг сыра, что составляет почти 20% пищевых отходов. Кроме того, жители Испании вылили 20 млн литров безалкогольных напитков и 13,5 млн литров вина.