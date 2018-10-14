Какие готовые блюда пользуются наибольшим спросом у испанцев?

43% испанцев признались, что покупают готовые блюда, когда у них нет времени, чтобы приготовить еду. 31% заказывают доставку на дом, 24% в таких случаях ходят в ресторан или кафе.

Исследование Испанской ассоциации готовых блюд (Asefapre) также показало, что испанцы в среднем уделяют больше трех часов в день на то, чтобы поесть: около полутора часов уходит на готовку и около двух часов – на сами приёмы пищи.

Среди готовых блюд испанцы главным образом выбирают пиццу (22%), суши (13,7%), канелоны и лазанью (10%), крокеты (8,6%), соте (6,8%) и искусственные мальки угря (5%).

«Крабовые палочки», кольца кальмара, наггетсы и рис с овощами – самые популярные полуфабрикаты у испанцев. 56,8% готовят их на ужин, 31% – на обед, 8,6% – используют как аперитив.

В Испании потребление готовых блюд выросло почти на треть за последние десять лет. В настоящее время каждый житель страны съедает в среднем 14 кг таких продуктов.

Что касается любимого времени приёма пищи, 44,8% больше всего внимания уделяют обеду, 24% – завтраку.

По предпочтениям у испанцев лидируют традиционная кухня (62%), интернациональная кухня (18,9%), тапас (10,3%) и инновационная кухня (8,6%).