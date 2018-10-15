В Малаге собираются бастовать семейные врачи и педиатры

Конфликт работников медицины с Советом здравоохранения возник из-за разногласий по поводу улучшения условий труда.

Организаторами забастовки выступили профсоюз медработников Малаги (SMM) и объединение Basta ya. Они призвали присоединиться к забастовке 1350 семейных врачей и педиатров. Работа будет частично приостанавливаться на 4 часа с 11:00 до 15:00 в первую смену и с 16:00 до 20:00 – во вторую. Если договорённость с органами здравоохранения не будет достигнута, забастовка продолжится 22-24 и 29-30 октября.

Среди основных требований бастующих – увеличение штата дипломированных врачей в медучреждениях Малаги. По оценкам SMM, в провинции не хватает около 150 семейных врачей и 50 педиатров. Также работники требуют стабильного трудоустройства с долгосрочными контрактами, увеличения продолжительности приёма пациента с 6 до 10 минут, приведения зарплаты в соответствие со средними показателями по стране, отказа от наблюдения в медицинских центрах, большей свободы при выписывании лекарств и других изменений.