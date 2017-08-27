Имам Риполя провел в тюрьме четыре года за незаконный провоз гашиша

Абделбаки Эс-Сатти, имам Риполя и "мозг" джихадисткой группировки, которая организовала теракты в Барселоне и Камбрильсе, несколько лет назад был задержан в порту Сеуты со 136 килограммами гашиша. Как сообщают информационные агентства Испании, имама задержали офицеры Гражданской гвардии, осуществлявшие контроль за транспортными средствами в порту Сеуты. Инцидент произошел 1 января 2010 года, когда Эс-Сатти собирался отправиться в Альхесирас (Кадис). Согласно сведениям, опубликованным ежедневником El Faro de Ceuta и подтвержденным полицейскими и судебными источниками, арест был произведен во время осмотра автомобилей перед посадкой на паром.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине 136,15 килограммов гашиша, которые были спрятаны под двойной обшивкой крыши. Имама, которому на тот момент было 37 лет, арестовали и поместили под стражу в тюрьме Лос-Росалес в Сеуте. В феврале 2012 года местный суд приговорил его к четырем годам заключения за преступления против общественного здоровья.Темы: Общество