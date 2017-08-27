Мусульмане вышли на улицы Гранады с призывами к миру

Около двухсот мусульман в минувшую среду вышли на улицы Гранады в знак протеста против всплеска преступности на почве ненависти к представителям этой религии, который последовал за терактами в Каталонии. Как сообщает The Local, манифестация была созвана после субботней атаки с дымовыми шашками на главную мечеть города. Нападение совершили члены ультраправой группировки Hogar Social, которые также развернули на улице перед мечетью испанский флаг.

"Для нас очень важно подтвердить наши ценности как мусульман, которые ничем не отличаются от ценностей всех остальных людей на этой планете", - отметил директор культурной ассоциации Dar Loughat и один из организаторов шествия Низар Льемлахи, психолог, переехавший в Испанию из Марокко в 2010 году. "Нападения совершают только 0,1% мусульман мира, и эти люди не олицетворяют наши ценности и принципы", добавил Льемлахи.

Участники марша несли лозунги вроде "Я мусульманин и я хочу жить в мире" и "Мы такие же жертвы".

По словам главы Испанской федерации исламских религиозных общин Мунира Бенхеллуна, число инцидентов антиисламской направленности после терактов резко возросло. "К сожалению, после терактов количество подобных случаев резко возросло. За 25 лет своей жизни в Испании я никогда не видел подобного", поделился Бенхеллун. Так, в последние дни вандалы разрисовали граффити фасады нескольких мечетей, а пользователи социальных сетей опубликовали ряд видео с призывом изгнать мусульман из страны.