Группировка ИГИЛ опубликовала инфографику с данными о числе жертв каталонских терактов

Террористическая группировка ИГИЛ опубликовала в своем журнале Al Naba информацию о последствиях терактов в Каталонии, упомянув отдельно смерти "евреев и крестоносцев". Как сообщают информационные агентства Испании, сведения были представлены в виде инфографики, фоном для которой послужило изображение Храма Святого Семейства в красном цвете. Общее число погибших и раненых террористы оценили в 120 человек. Кроме того, в своей публикации они отметили "страх и панику", которые атаки посеяли во всей Европе. Действующую в настоящее время в Испании четвертую степень террористической угрозы, ИГИЛ также приписывает себе.