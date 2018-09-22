Игроки «Барселоны» пересели на электрические велосипеды

Футболисты пользуются моделью Greyp G12S с индивидуальным дизайном. Велосипеды были подарены игрокам в сентябре 2016, но особое внимание они привлекли после распространения видео, на котором видно, как Пике едет на своём Greyp на полной скорости и без шлема на тренировку. Это вызвало полемику, поскольку ранее защитник «Барселоны» был задержан за вождение без прав. Он находился за рулём своего автомобиля, несмотря на то, что у него не осталось водительских баллов. Тем не менее, оказалось, что даже разъезжая по Барселоне на велосипеде, футболист нарушил правила дорожного движения, поскольку его модель не относится к электрическим велосипедам, на которых можно ездить без прав. Транспортное средство оснащено электромотором мощностью 12 кВт и может развивать скорость до 70 км/ч.

Сеск Фабрегас также опубликовал видео о велопрогулке на этом электрическом средстве передвижения вместе со своей дочерью, а Месси в компании сына Милана позировал рядом с велосипедом во время промо-кампании в 2016 году.