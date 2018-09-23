Модницы Барселоны ходят на педикюр к китайцу

Китайский мастер по педикюру произвёл фурор в Барселоне. Клиентки отмечают, что он использует хорошие продукты и делает качественный педикюр по ценам ниже рыночных.

Салон Hola.Guapa в районе Саррья-Сан-Жерваси стал популярен, благодаря «сарафанному радио», и нарастил базу в 6 тысяч клиенток.

В салоне китайца Пако Чена обслуживают только женщин, и в некоторых случаях – их мужей. Секрет его популярности кроется в балансе цены и качества. Если среднем в Саррья-Сан-Жерваси за педикюр с покрытием шеллак просят 90 евро, то в китайском салоне эта услуга обходится в три раза дешевле. К тому же, клиенткам предлагают пакеты с фирменным расслабляющим массажем стоп «кунг-фу» и устраивают специальные акции для именинниц.

Как отмечает сам Пако Чен, который собирается открыть свой третий салон, успех заключается в скорости работы, которую китайские мастера выполняют в несколько раз быстрее, чем местные. В двух салонах в Саррья-Сан-Жерваси работают 14 человек, которые ежедневно принимают 60-80 клиенток.