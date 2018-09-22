Greenpeace призывает Испанию к 2030 году отказаться от дизеля и бензина

Активисты из организации Greenpeace провели акцию у Национального музея Центра искусств Королевы Софии. Защитники экологии «протаранили» автомобилем один из фасадов здания музея и развернули плакаты с призывами отказаться от автомобильного топлива, загрязняющего окружающую среду.

Акция была проведена в тот же день, когда Greenpeace представила исследование, в котором дано заключение о том, что число автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями на европейских дорогах необходимо сократить более чем на 80% к 2035 году. Только таким образом, по мнению экологов, можно будет достичь целей Парижского договора и предотвратить повышение средней температуры на планете более чем на 1,5 градуса.

На Испанию приходится 8% продаж автомобилей в Евросоюзе. Страна занимает пятое место в ЕСпо объёму рынка и шестое по количеству пассажирских автомобилей. К тому же, доля автомобильной промышленности в ВВП Испании составляет 10%.

Greenpeace с помощью своей акции пытается привлечь внимание производителей автомобилей к проблеме и перейти к более устойчивой модели, направленной на сокращение уровня загрязнения. Двигатели внутреннего сгорания активисты призывают «сдать в музей».