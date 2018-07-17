Хуан Карлос впервые замечен на публике после скандала с Коринной цу Сайн-Витгенштейн

Испанским журналистам в минувшие выходные впервые после скандала, связанного с записями Коринны цу Сайн-Витгенштейн, удалось сделать несколько кадров с Хуаном Карлосом I. Отец короля Испании был замечен в Саншеншо (Понтеведра), где он собирался принять участие в регате.

Соревнования в итоге были отменены из-за сильного ветра. Дон Хуан Карлос провёл в ожидании около часа, не покидая при этом из машины. Когда стало окончательно ясно, что регата не состоится, член королевской семьи уехал.

Журналисты запечатлели момент отъезда, но им не удалось пообщаться с доном Хуаном Карлосом и получить у него комментарии по поводу недавних публикаций, которые дают основание полагать, что он причастен к схемам мошенничества и отмывания денег.

На записях Сайн-Витгенштейн заявляет, что представители Национального разведывательного центра Испании угрожали ей, а также провели две операции с целью завладеть материалами, связанными с монархом, которыми располагала немецкая аристократка.

Испанская разведка подала запрос на проведение в Конгрессе заседания за закрытыми дверями по этому вопросу.

Левая коалиция Unidos podemos собирается потребовать создания комиссии по расследованию дела, но для этого ей необходимо заручиться большинством в нижней палате испанского парламента. Правительство страны, в свою очередь, пытается минимизировать шумиху вокруг монарха.