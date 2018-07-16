Половина испанцев против эксгумации Франко

На фоне обсуждения в правительстве Испании вопроса перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко газета El Mundo попыталась выяснить, что думают об этой идее жители страны. Мнения испанцев разделились.

По результатам опроса оказалось, что 41% испанцев поддерживают идею переноса останков из Долины павших, а 38% выступают против. Значительная часть опрошенных (20%) заявила, что им всё равно.

С другой стороны, 54% считают, что сейчас не лучший момент, чтобы разбираться с этим вопросом. Такой позиции придерживаются 40% респондентов-социалистов, каждый четвёртый сторонник коалиции Unidos Podemos и подавляющее большинство респондентов, поддерживающих Народную партию и Ciudadanos.

Результаты нынешнего опроса схожи с результатами 2006 года, когда глава правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро предложил изменть законодательство в этой области. На тот момент 52% жителей Испании заявили, что лучше оставить Долину павших, где похоронен Франко, такой, как она есть.