В Каталонии клиентам проституток будут присыласть штрафы домой

Власти города Гава (Барселона) твёрдо намерены положить конец уличной проституции, не просто штрафуя граждан, пользующихся секс-услугами, но и отправляя письмо с уведомлением нарушителю домой.

На протяжении всего последнего года в муниципалитете прилагают всевозможные усилия, чтобы найти решение проблеме из-за возросшего уровня проституции на улицах.

Ранее клиенты оплачивали штраф полиции наличными «на месте» и сведений об их привлечении к ответственности не сохранялось. Власти надеются на то, что рассылка уведомлений по домашним адресам убедит клиентов, в первую очередь семейных, отказаться от секс-услуг.

Администрация Гава также подняла размер штрафа до 750 евро, если клиент будет замечен за заказом услуг сексуального характера, и до 3 тысяч евро - если его застанут «на месте преступления» вблизи школ или детских площадок.

Власти муниципалитета ориентируются на шведскую модель, которая предусматривает наказание не за предоставление услуг сексуального характера, а за их использование, и привлекает к ответственности не проституток, а их клиентов. Модель оказалась успешной и её переняли в других развитых странах: Норвегии, Исландии и Канаде. В Гава, таким образом, также больше не будут штрафовать проституток.

Местные власти намерены тесно сотрудничать на этом направлении с соседними муниципалитетами Виладеканс и Кастельфельдс, которые соединяет популярное для проституции шоссе C-31.