Госпитали La Paz в Мадриде и Clínica Universidad de Navarra в Наварре признаны лучшими в Испании

Мадридский госпиталь La Paz и клиника Clínica Universidad de Navarra в третий раз подряд возглавили рейтинг государственных и частных больниц, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на Исследование репутации в области здарвоохранения. Оно было подготовлено на основе опроса примерно 3 200 профессионалов сектора, пациентов и экспертов.

Данный список составляется уже три года подряд. Секция, посвященная государственным больницам, остается практически неизменной: ее возглавляют клиники La Paz (Мадрид), Clínic (Барселона), Gregorio Marañón и 12 de Octubre (Мадрид), а также Vall D'Hebron (Барселона). Что касается частной медицины, то в данной сфере лидерами оказались Clínica Universidad de Navarra (Наварра), HM Montepríncipe (Боадилья-дель-Монте) и Sanitas La Zarzuela (Мадрид).

Авторы исследования также отметили, что врачи и пациенты по-разному воспринимают качество оказываемой медицинской помощи: если профессионалы называют ее главным слабым местом системы, то пациенты не видят этого столь ясно.