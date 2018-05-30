На пляжах Барселоны продолжают появляться желтые кресты

Комитет по защите республики Матаро (Барселона) в воскресенье провёл очередную акцию на местном пляже в знак протеста против содержания каталонских политиков под стражей.

Около 07:00 десятки активистов начали выкладывать на песке кресты жёлтого цвета из полотенец, подстилок, платков и другой ткани, заменив ими деревянные кресты, которые использовались в предыдущих акциях и стали поводом для конфликтов с местными жителями.

Акция завершилась после полудня. За это время произошёл лишь один небольшой инцидент, когда неизвестный мужчина попытался убрать кресты. Конфликта удалось избежать, благодаря вмешательству присутствовавшей на месте каталонской полиции.

После нескольких инцидентов на других каталонских пляжах, связанных с установкой жёлтых деревянных крестов, в некоторых населённых пунктах региона запретили использовать такие кресты во избежание конфликтов.