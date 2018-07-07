Facebook хочет снять реалити-шоу о жизни Криштиану Роналду

Компания Facebook ведёт переговоры с португальским футболистом Криштиану Роналду по поводу запуска реалити-шоу о его жизни.

Если переговоры завершатся успешно, социальная сеть будет выпускать шоу на своей видео-платформе Facebook Watch. Гонорар спортсмена за 13 эпизодов может составить 10 млн долларов.

В настоящее время Роналду – один из самых известных футболистов мирового уровня. На официальной странице игрока «Реала» в социальной сети 120 миллионов подписчиков.

По предварительной информации, шоу будет следовать модели проекта Tom vs. Time, который вышел на Facebook Watch в январе. Оно было посвящено звезде американского футбола Тому Брэди, который также является сооснователем компании Religion of Sports. По информации издания Variety, эта же компания займётся продюсированием шоу Роналду.

Ранее Facebook уже вёл с португальцем переговоры о сотрудничестве. В мае стало известно, что он выступит продюсером сериала для Facebook Watch, который будет рассказывать о женской студенческой команде по футболу из Нью-Йорка.