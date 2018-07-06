Mercadona приглашает студентов на работу

Сеть супермаркетов Mercadona объявила о наборе студентов в разные подразделения компании для работы по выходным. Зарплаты стартуют от 492 евро.

В прошлом году штат сети превышал 84 тысячи человек. Нынешняя кампания по найму ориентирована на молодых людей, которые в настоящее время получают высшее образование.

Mercadona не требует от кандидатов опыта работы и предлагает обучение на базе компании. В то же время соискатели должны обязательно проживать в той провинции, где находится место работы. Контракты бессрочные и предполагают частичную занятость по пятницам, субботам и понедельникам. При 15-часовой занятости студенты смогут получать от 492 евро в месяц до вычета налогов, а работая по 20 часов – от 656 евро. Есть также варианты работы в будние дни. В этом случае стартовая зарплата составляет 738 евро в месяц. Такие предложения есть, например, в логистическом центре компании в Витории.

Mercadona предлагает вакансии в разных автономных областях Испании. Из последних опубликованных на портале компании – открытые позиции в провинции Барселона.