Испанских родителей судят за то, что они не водили сына в школу

Прокуратура сообщает, что мальчик на протяжении трёх лет отсутствовал на большинстве занятий. Согласно отчёту школы Sagrada Familia, которую ребёнок посещал в 2013-2014 учебном году, он пропустил 60% уроков. Позже родители перевели его в школу Font de la Pólvora, где в 2014-2015 году он пропустил 78% занятий, а в 2015-2016 году – 91%. Эти данные попали в комиссию по прогулам, которая и обратилась в суд.

Родители заверяют, что не оставляли ребёнка без присмотра, а попросту боялись отправлять его в школу из-за проблем со здоровьем. По их словам, у мальчика больное сердце, и из-за своего заболевания он может терять сознание и испытывает затруднения с дыханием. В то же время родители признали, что врачи никогда не говорили им о том, что подросток не может ходить в школу.

Защита представила медицинские документы о лечении и хирургических вмешательствах, которые пережил несовершеннолетний. Адвокаты подчеркнули, что пара исполняла свои родительские обязанности, но «чрезмерно опекала» сына. Подсудимые также отметили, что, кроме мальчика, у них ещё двое детей, у которых никогда не было проблем с посещаемостью в школе.

Судебный врач сделал заключение о том, что заболевания подростка не представляют риска для жизни, и он может вести обычную жизнь при регулярных обследованиях.