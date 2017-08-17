Facebook активировал кнопку безопасности после теракта в Барселоне

Она доступна пользователям, находящимся сейчас в опасной зоне. Достаточно кликнуть по кнопке "estoy bien" ("со мной все в порядке"), чтобы успокоить своих родственников и друзей.

Это - одно из нововведений Facebook, но кнопка уже успешно тестировалась во время недавних терактов в других странах Европы.

В результате теракта В Барселоне погибли не менее 13 человек, десятки ранены. Фургон на высокой скорости заехал в пешеходную зону в начале бульвара и, сбивая людей, проехал до станции метро Лисеу.