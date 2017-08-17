Испанцы о теракте в Барселоне: "Нас не запугать"

Так, Королевский Дом Испании опубликовал комментарий, в котором говорится: "Это убийцы. Обычные преступники, но им нас не запугать. Сейчас вся Испания - вместе с Барселоной".

В свою очередь премьер-министр Мариано Рахой также выразил уверенность в том, что "террористам никогда не сломать единый народ, который предпочитает дикости свободу".

Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что сейчас пристально следит за событиями в своем городе.

Звезда ФК "Барселона" Месси разместил в соцсетях черно-белый снимок города с траурной ленточкой и написал: "Хочу выразить соболезнования и поддержку семьям и друзьям жертв этого ужасного теракта, который произошел в нашей любимой Барселоне, а также выразить неприятие любого проявления насилия. Мы не сдадимся. Нас гораздо больше - тех, кто хочет жить в мире, где нет ненависти, а есть уважение и толерантность".

Другой футболист, Серхио Рамос, написал: "Нет терроризму. Нет диктатуре страха". И добавил хэштэг #StopTerrorism.