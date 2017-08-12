В Испании за год число состязаний с быками выросло до 17 тысяч

Агентство Europa Press, основываясь на статистике Министерства образования, культуры и спорта, подсчитало, что в 2016 году в разных уголках Испании прошло 17 073 состязания с участием быков, что на 700 боёв больше, чем годом ранее.

Таким образом, уже три года подряд наблюдается тенденция к росту числа подобных мероприятий. Для сравнения: в 2013 году их было 13 815.

Больше всего состязаний с быками – 8 937, прошло в 2016 году в Автономной области Валенсия. В Кастилии и Леоне их было 1900, в Наварре – 1577, а в Кастилии-Ла-Манче – 1330. При этом в Астурии, на Канарских и Балеарских островах, а также в Сеуте не было проведено ни одного боя быков.

Растёт и число специалистов, работающих с быками: в прошлом году оно превысило 10 тысяч, а количество школ тавромахии на территории Испании достигло 58. Больше всего таких учебных заведений в Андалусии и Кастилья-Ла-Манче.