Европа может отказаться от перехода на зимнее время

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что европейские власти рассмотрят вопрос об отмене перехода на зимнее время.
Заявление последовало после публикации результатов опроса жителей Евросоюза, большинство из которых проголосовали за отказ от перевода часов дважды в год. В опросе приняло участие более 4 млн человек, 80% из которых высказались в поддержку инициативы.
Результаты онлайн-опроса не имеют обязательной силы, и Еврокомиссия примет во внимание и другие факторы. На этой неделе уже началось обсуждение целесообразности отмены перехода на летнее и зимнее время, который, по данным некоторых исследований, имеет негативное влияние на организм человека.
В Брюсселе отметили, что в опросе приняло участие рекордное число респондентов, и подчеркнули, что их мнение должно учитываться. В Еврокомиссии сообщили, что подготовят соответствующий законопроект об отмене.Темы: Общество