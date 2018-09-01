Режиссер подарил постер испанскому кинотеатру, где афишу рисовали от руки

Всё началось с того, что в социальных сетях распространилось фото афиши из кинотеатра. Она представляла собой белый лист бумаги, на котором ручкой был нарисован тираннозавр. Публикация быстро набрала популярность, и дошла до продюсерского центра Universal Pictures Spain, который пообещал незамедлительно предоставить кинотеатру официальный постер фильма.

Кроме того, история привлекла внимание и самого режиссёра блокбастера, который пообещал передать в подарок художнику постер к фильму со своим автографом.

После этих событий работник кинотеатра поблагодарил Universal и Байона в социальной сети и добавил ещё одну фотографию, на котором изображены рядом официальный и рукотворный постер. Молодой человек пообещал сохранить афишу на память, а пока оба варианта выставлены на обозрение в вестибюле кинотеатра.