Мишель Обама пообедала с королевой Софией на Майорке

Бывшая первая леди США Мишель Обама приземлилась в прошлый вторник на Майорке, чтобы провести на острове небольшой отпуск. Воспользовавшись случаем, супруга Барака Обамы встретилась с королевой Софией, и они вместе пообедали в неформальной обстановке.
Мишель Обама остановилась в усадьбе Ses Planes в муниципалитете Эспорлас, которая принадлежит светской львице Мариете Салас. Дом снимает бывший посол США в Испании Джеймс Костос, который, в свою очередь, пригласил госпожу Обама погостить на Майорке. На этой же усадьбе супруга экс-президента США отдыхала и в прошлом году.
Донья София, как и королева Летисия, поддерживает хорошие отношения с четой Обама.
В последний раз мать короля Испании и Мишель Обама обедали вместе в 2010 году, когда обе находились в статусе супруг действующих глав государств.
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