Эксперты обсудили проблемы демографии и иммиграции в Испании

В рамках мероприятия, организованного Фондом сберегательных касс (Funcas), ведущие эксперты в области иммиграции обсудили последствия возможного прибытия иностранцев в Испанию и отъезда коренных жителей в другие страны. Эти миграционные потоки специалисты считают крайне важными как для экономики, так и для эволюции населения.

Так, социолог Элиса Чулиа заверила, что "более чем в половине испанских автономий наблюдется негативная динамика, вследствие чего власти с каждым разом все больше отдают себе отчет в демографических проблемах и их влиянию на экономику". По ее словам, основными проблемами являются низкий уровень рождаемости и старение населения.

"Испания входит в ту демографическую фазу, при которой миграционные потоки задают тенденции в сфере роста или сокращения численности населения. Несмотря на падение последних лет, вызванное кризисом, иммиграция продолжится, и крайне важно дедраматизировать явление иммиграции, так как оно не всегда имеет отрицательный характер", - считает заместитель директора Центра демографических исследований (CED) Андреу Доминго. Эксперт напомнил, что в период между 2008 и 2015 годом Испанию покинуло около 3 миллионов человек, из которых только 14% составляли испанцы. По времени эти изменения совпали с моментом, когда уровень смертности превысил уровень рождаемости. В том случае, если не будут приняты надлежащие меры, к 2050 году Испания может занять второе место в мире среди стран с наиболее высокой численностью населения старше 65 лет, уступая только Японии.

Одним из важнейших аспектов специалисты считают анализ перемещений резидентов внутри Испании, будь то ее коренные жители или иностранцы, а также степени адаптации иммигрантов к обществу и их образа жизни.

В целом в Испании работает каждый второй иностранец работоспособного возраста. В среднем иммигранты проживают в стране около 13 лет.

По данным Национального института статистики (INE), прошлым летом в стране насчитывалось 4,39 миллиона иностранных резидентов, что на 0,48% меньше, чем годом ранее. Основную массу составляют выходцы из Румынии, Марокко, Великобритании, Италии и Китая. Около 1,2 миллиона представителей вышеупомянутой группы не являются трудоспособными, так как их возраст составляет менее 15 или более 64 лет; среди остальных 3 миллионов работают чуть более половины. Большинство иностранцев проживает в самых густонаселенных и важных с точки зрения национальной экономики регионах – Каталонии, Мадриде, Андалусии и Валенсии.

Кроме того, они играют важную роль во внутренней миграции: на их долю в период с 2001 по 2015 годы пришлось около 25% от общего числа случаев смены резиденции. В этом смысле они более мобильны и гибки, чем местные жители.

Экономист и преподаватель социологии университета UNED Мария Мийяр Бусто отметила, что многие иностранцы полноценно интегрированы в общество. "Почти половина иммигрантов проживает здесь более 10 лет, а около 75% - более шести, что свидетельствует о высоком уровне адаптации", - говорит эксперт.

Директор департамента социологии мадридского университета Комплутенсе Мария Анхедес Сеа д'Анкона заверила, что степень отторжения иммигрантов снижается по мере восстановления экономики. Впрочем, она также отметила, что результаты опросов по-прежнему демонстрируют некоторую степень неприятия иностранцев местными жителями: они считают, что в стране слишком много мигрантов, действующие в отношении них законы слишком мягки, а сами они негативно влияют на рынок труда, снижая уровень его оплаты и отбирая рабочие места у низкоквалифицированных испанских работников.

В свою очередь, исследователь и доктор политических наук Клаудиа Финотелли считает, что ключевым элементом в решении данного вопроса должны быть дебаты о социальной интеграции иностранцев, как это уже происходит в других европейских странах. "Здесь они пока не прижились в силу отсутствия интеграционной модели и выраженных способов урегулирования. Интеграция пока не воспринимается как мера контроля, и в конце концов многие решения приходится принимать правосудию", - подчеркнула Финотелли.

В свою очередь, преподаватель социологии в Университете Ла-Коруньи Антонио Искьердо считает, что "нынешние обстоятельства требуют перемен в миграционной политике, где приоритет должен быть отдан принципам гражданственности и управлению культурным и религиозным многообразием".