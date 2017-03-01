Испанские врачи требуют пересмотреть нормы паллиативного ухода за пациентами

Коллегиальная медицинская организация (OMC) и Испанское общество паллиативного ухода (SECPAL) потребовали принятия закона, который урегулировал бы вопросы оказания медицинской помощи в момент ухода пациента из жизни. Как сообщают информационные агентства Испании, в числе прочих мер они требуют включения права на использование седативных средств при условии их надлежащего назначения.

По мнению представителей обеих организаций, откладывать принятие подобных мер нельзя: каждый год 225 000 пациентов и членов их семей нуждаются в паллиативном уходе. 50 000 из них испытывает страдания, которых можно было бы избежать. Кроме того, существует и ряд проблем в доступе к паллиативному уходу для детей, связанные с отсутствием надлежащей профессиональной аккредитации и недостаточным уровнем образования будущих профессионалов в данной сфере.

Помимо этого, специалисты выступили с просьбой не вносить изменений в действующий Закон об автономности пациентов, в соответствии с которым исключается применение предыдущих инструкций, если они противоречат законодательству или не соответствуют правовым основаниям, предусмотренных пациентом в момент их выдачи, а также позволяют оставить в истории болезни заметки, связанные с этими инструкциями.

Представители OMC и SECPAL считают, что будущий закон должен гарантировать получение специальных знаний в сфере паллиативного ухода во всех университетских степенях. Помимо этого, они требуют соблюдения европейских нормативов, устанавливающих соответствующие требования к профессиональной подготовке и к наличию особого оборудования для паллиативного ухода, а также рассматривающих их соблюдение как часть прав пациентов.

В настоящее время обучение в области паллиативного ухода осуществляется только в трех частных университетах Испании. Без соответствующей подготовки «нельзя гарантировать, что санитарный персонал, оказывающий помощь пациентам, сделает это правильно: у них нет ни дипломов, ни аккредитации», сожалеет бывший глава SECPAL Альваро Гандара.

OMC и SECPAL также посоветовали парламентским группам срочно рассмотреть вопрос выделения соответствующей социальной помощи, а также упрощения процесса выдачи больничных для оказания помощи умирающим пациентам и заблаговременного составления плана по паллиативному уходу.